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Алтайский край

Горняк22: Падали деревья и грузовые контейнеры. В Барнауле устраняют последствия урагана

Мар 25, 2021
ГОРНЯК22 25.03.2021

Из-за сильного порывистого ветра 24 марта в Барнауле произошел ряд происшествий. Дорожные и аварийно-спасательные службы весь день работали и продолжают работать в усиленном режиме.

Так, были зафиксированы случаи падения деревьев на проезжую часть и трамвайные пути. Специалисты оперативно устранили препятствия, движение транспорта восстановлено.

Ветром повредило крыши на некоторых зданиях, их ремонт находится сегодня на контроле. В результате обрушения деревьев и кусков кровли пострадали автомобили.

Из-за штормовых порывов произошло частичное ограничение электроснабжения в пригородных поселках Барнаула — Черницке, Мохнатушке, Плодопитомние, Бельмесево, Гоньбе и других. Пригородные РЭС завершают восстановление электроснабжения.

Помимо прочего, сообщает пресс-служба городской мэрии, на новом мосту произошло опрокидывание контейнера с грузового автомобиля, что привело к частичному перекрытию движения. В 12.30 контейнер убрали, трафик на мосту возобновился.

Фото: сообщество «Барнаул22»

Барнаул 

Алтайская правда

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