Горняк22: Падали деревья и грузовые контейнеры. В Барнауле устраняют последствия урагана

Из-за сильного порывистого ветра 24 марта в Барнауле произошел ряд происшествий. Дорожные и аварийно-спасательные службы весь день работали и продолжают работать в усиленном режиме.

Так, были зафиксированы случаи падения деревьев на проезжую часть и трамвайные пути. Специалисты оперативно устранили препятствия, движение транспорта восстановлено.

Ветром повредило крыши на некоторых зданиях, их ремонт находится сегодня на контроле. В результате обрушения деревьев и кусков кровли пострадали автомобили.

Из-за штормовых порывов произошло частичное ограничение электроснабжения в пригородных поселках Барнаула — Черницке, Мохнатушке, Плодопитомние, Бельмесево, Гоньбе и других. Пригородные РЭС завершают восстановление электроснабжения.

Помимо прочего, сообщает пресс-служба городской мэрии, на новом мосту произошло опрокидывание контейнера с грузового автомобиля, что привело к частичному перекрытию движения. В 12.30 контейнер убрали, трафик на мосту возобновился.

Фото: сообщество «Барнаул22»

Барнаул

Алтайская правда