Горняк22: Знак 8.23 «Фотовидеофиксация» исчезнет с улиц с 1 сентября

Камеры на дорогах Фото: pixabay.com

Новые знаки установят на трассах вне поселений — в 150-300 метрах от начала снимаемого участка дороги, а также на въездах в населенные пункты

На российских дорогах с 1 сентября останется только новая версия знака «Фотовидеофиксация» – 6.22. Об этом сообщает сайт ГИБДД.

Он заменит уже существующий 8.23.

Основное различие между ними в том, что новый применяется самостоятельно – его устанавливают на трассах (в 150-300 метрах от участка съемки), а также только на въезде в населенный пункт. В последнем случае действие знака автоматически распространяется на всю территорию поселения.

Новые правила помогут исправить массовое применение предупреждающих о камерах знаков, которые заполонили улицы, пояснили в Госавтоинспекции.

Знак 6.22 устанавливают на дорогах с 1 марта.

Ранее «Толк» сообщал о том, что с осени обжаловать штрафы ГИБДД можно будет через «Госуслуги».

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