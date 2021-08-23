Горняк22: Бузова устроила жаркие танцы с Биланом под «Руки вверх»
Ольга Бузова и Дима Билан Фото: instagram.com/buzova86
Звезда призналась, что этот вечер стал для нее особенным — 20 лет назад она впервые вышла на сцену с исполнителем, когда выступала в подтанцовке клуба
Ольга Бузова оторвалась на танцполе с Димой Биланом под песню группы «Руки вверх». Запись с горячими танцами появилась в соцсетях.
Музыканты повеселились на автопати творческого вечера артиста на «Новой волне».
До этого Бузова и Билан вместе исполни со сцены его хит «Пьяная любовь».
Ранее «Толк» сообщал о том, что Бузову включили в список самых богатых звезд российского шоу-бизнеса.