Горняк22: Путин предложил выплатить пенсионерам и военным по 10 и 15 тысяч
Владимир Путин Фото: кадр из видеотрансляции
По словам главы государства, для пожилых россиян реальная инфляция выше средней в 6,5% «из-за структуры потребления», на фоне инфляции надо предпринять и поддержку военнослужащих
Президент России Владимир Путин предложил разово выплатить российским пенсионерам по 10 тысяч рублей, а военнослужащим — в среднем по 15 тысяч. Об этом 22 августа сообщает «Коммерсант».
По данным издания, свою инициативу российский лидер озвучил на предвыборном съезде «Единой России».
Когда и каким образом будет осуществленная единовременная выплата – пока не известно.
Путин обратил внимание присутствующих на то, что для пожилых россиян реальная инфляция выше средней в 6,5% «из-за структуры потребления». Он также отметил, что на фоне инфляции «не должна быть снивелирована» поддержка денежного довольствия военнослужащих.
Ранее стало известно о том, что родителям в России с осени повысят выплаты по больничному листу.