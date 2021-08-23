Горняк22: Путин поддержал идеи главы минобороны по развитию Сибири

Владимир Путин и Сергей Шойгу на отдыхе в тайге Фото: kremlin.ru

Говоря об аналогичных мерах в Арктике, Путин отметил, что с точки зрения инфраструктуры и климата Сибирь гораздо более приспособлена для шагов по развитию

Президент России Владимир Путин призвал подготовить предложения по развитию Сибири, который ранее озвучил министр обороны Сергей Шойгу. Заявление глава государства сделал на предвыборном съезде «Единой России».

«Мы много раз говорили об этом», – цитирует российского лидера РИА «Новости.

По словам Путина Шойгу выступает активным сторонником и даже «локомотивом» этого проекта. Он выразил надежду, что планы воплотятся в жизнь.

«Дано соответствующее поручение и правительству Российской Федерации, и над этим работают соответствующие структуры наших академических институтов», – добавил Путин.

Ранее Шойгу заявил, что столицу страны нужно перенести в Сибирь и построить там три-пять крупных городов, которые стали бы отраслевыми экономическими центрами.

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