Горняк22: В России выявили наименьшее число заболевших COVID-19 с конца сентября

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В России продолжает снижаться заболеваемость коронавирусной инфекцией. За минувшие сутки в нашей стране выявлено 8 тысяч 457 новых случаев ковида – это наименьший показатель с 29 сентября 2020 года.

Эпидемическая ситуация стабилизировалась в большинстве регионов РФ. При этом в Москве за сутки подтверждено 1042 новых диагнозов COVID-19, в Санкт-Петербурге – 812, а в Московской области – 513.

Также за 24 часа скончались 427 инфицированных. Излечились 10 тыс. 860 пациентов. В результате число выписанных по выздоровлению от COVID-19 более чем на 2,4 тысячи превышает количество заболевших за сутки.

Всего же с начала пандемии, которая длится уже более года, в России зарегистрировано 4 млн 474 тыс. 610 случаев коронавируса. Скончались 95 тыс. 818 инфицированных. Вылечились 4 млн 88 тыс. 45 человек.

Алтайская правда