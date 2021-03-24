Горняк22: На алтайской трассе погиб водитель Honda, который выехал на встречку и влетел в фуру

23 марта утром на 79-м км трассы А322 в Топчихинском районе произошло жестокое ДТП. Иномарка выехала на полосу встречного движения и столкнулась с грузовиком. Водитель легкового автомобиля погиб на месте.

59-летний водитель на автомобиле Honda CR-V двигался в сторону Алейска. Он выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком МАЗ с прицепом. Легковой автомобиль занесло прямо под фуру, и от него практически осталась груда металлома.

Как сообщили «Алтайской правде» в краевом ГИБДД, водитель Honda CR-V погиб на месте.

Сейчас движение на трассе ограничено, так как фура перекрыла обе полосы. Сотрудники ГИБДД работают на месте происшествия.

Фото: сообщество «Инцидент Барнаул»

ДТП | Топчихинский район

Алтайская правда