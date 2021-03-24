Горняк22: Криптовалюта от мошенников разорила пенсионеров из Рубцовска

Два жителя Рубцовска поверили мошенникам и решили подзаработать, вложившись в криптовалюту. В результате остались без денежных средств.

64-летний местный житель заинтересовался рекламой дополнительного заработка и оставил на сайте свой номер телефона. Ему тут же перезвонили и предложили инвестировать деньги, пообещав серьезную прибыль.

Рубцовчанин добросовестно в течение месяца переводил деньги, ожидая дивидендов. К радости мужчины его электронные счета только росли, однако обналичить сумму он не мог. Для этого ему надо было оплатить комиссию. В результате сумма перечисленных мошенникам денег составила 398 тысяч рублей.

Похожим способом неизвестные обманули и 60-летнюю рубцовчанку. Она перешла по ссылке в мессенджере для приобретения криптовалюты, потеряв в результате 4500 рублей.

ГУ МВД России по Алтайскому краю предупреждает, что вложение денег в криптовалюту — очередной способ обмана граждан. Люди вкладывают в сомнительные инвестиционные фонды большие суммы, а в итоге остаются ни с чем. Необходимо понимать, что обещанная многократная прибыль и высокий доход — это мошенничество.

Новости Рубцовска

Алтайская правда