Горняк22: Вор из Барнаула похитил электроинструменты почти на 600 тыс. рублей

В отдел полиции Барнаула обратился гендиректор компании по производству строительных работ. Мужчина рассказал, что из бытовых помещений похищены электроинструменты стоимостью 570 тыс. рублей.

Вскоре сотрудники уголовного розыска задержали 30-летнего барнаульца. Он похитил строительные электроинструменты, проникнув в помещение после рабочего дня. Украденное имущество он вывез на автомобиле.

В ходе обыска у него была изъята часть похищенного, остальное вор успел продать неизвестным лицам.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, сообщает ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Барнаул

Алтайская правда