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Алтайский край

Горняк22: Названы зоны возможных подтоплений в Алтайском крае в 2021 году

Мар 24, 2021
ГОРНЯК22 24.03.2021

Начальник Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Александр Люцигер назвал территории Алтайского края, которые традиционно попадают в зоны подтоплений во время весеннего половодья. Эта информация актуальна и для 2021 года.

«Почти каждый год угроза достижения опасных отметок существует на реке Обь в районе Усть-Чарышской пристани, Барнаула и Камня-на-Оби, на реке Чарыш у села Белоглазово, на реке Алей у Рубцовска, на реке Бурла у села Хабары», – сообщил эксперт на пресс-конференции ТАСС 23 марта.

Он отметил, что в первую очередь заливает пониженные места рельефа. Если там не проводят водоотводные мероприятия, то возможны подтопления инфраструктуры.

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Алтайская правда

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