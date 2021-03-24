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Алтайский край

Горняк22: Жительница алтайского села ударила ножом гостя, пытаясь его успокоить

Мар 24, 2021
ГОРНЯК22 24.03.2021

Завершено расследование уголовного дела в отношении 34–летней жительницы Залесовского района. Во время новогоднего застолья она пыталась успокоить пьяного гостя и нанесла ему смертельный удар ножом.

Под Новый год, вечером 31 декабря 2020 года, в одном из сел Залесовского района семейная пара пришла в гости к знакомым. Приняв алкоголь, мужчины вспомнили старые обиды и стали ругаться. Пытаясь их успокоить, хозяйка дома ударила гостя ножом в спину. От полученных травм 34-летний мужчина через несколько часов скончался в медучреждении.

В ходе следствия  женщина полностью признала вину в содеянном, сообщает региональный Следком. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Залесовский район 

Алтайская правда

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