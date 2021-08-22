Горняк22: СК показал кадры с найденной после четырех дней в лесу под Смоленском девочкой

Следственный комитет Фото: sledcom.ru

Малышка провела несколько суток в лесу одна без еды и воды. У нее диагностировали переохлаждение и истощение, однако ребенок находится в сознании

Следственный комитет опубликовал видео с полуторогодовалой девочкой, найденной в лесу под Смоленском после четырех дней поисков – кадры появились на YouTube-канале ведомства.

В ролике показано, как ребенка от автомобиля на руках несет мать, затем женщина кормит малышку кашей в салоне фургона. Девочка находится в сознании, самостоятельно сидит и пьет воду.

Сообщение о том, что на территории Шелукова урочища Темкинского района Смоленской области пропал ребенок, в правоохранительные органы поступило 17 августа. Девочка самостоятельно ушла от двора дома поблизости от леса и водоемов.

Были развернуты масштабные поиски, в которых участвовали порядка 400 человек. В итоге ребенка нашли живым в лесном массиве в четырех километрах от дома – она отозвалась на голос поисковиков.

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