Горняк22: Умерла пострадавшая в ДТП с мотоциклом в Барнауле женщина-пешеход

Место происшествия Фото: "Барнаул 22"/"ВКонтакте"

С места аварии в городскую больницу с травмами госпитализировали троих человек — самого мотоциклиста и двух пешеходов, в том числе ребенка

Пострадавшая в ДТП с мотоциклом-внедорожником в Барнауле женщина-пешеход умерла в больнице. Информацию об этом «Толку» подтвердили в ГИБДД города.

«Женщина от полученных травм скончалась в горбольнице №1», – сообщили в ведомстве.

Вечером 20 августа на пересечении Павловского тракта и Малахова 17-летний мотоциклист сбил 43-летнюю женщину и 13-летнего мальчика, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. С места происшествия всех троих госпитализировали в больницу.

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