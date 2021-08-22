Горняк22: 280 тысяч детей пойдут в школы Алтайского края 1 сентября

Школа Фото: pixabay.com

Большая часть образовательных организаций региона планирует принимать детей в одну смену и со столовыми, работающими на сырье

Около 280 тысяч детей приступят к учебе в Алтайском крае 1 сентября. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Уточняется, что из них – более 31 тысячи первоклассников.

В новом учебном году в регионе планирует начать работу 1081 общеобразовательная организация, в том числе 1074 государственных и муниципальных школы, две вечерних и пять негосударственных.

В одну смену планируют работать 920 школ, в две смены – 161 школа. Школ, планирующих работу в три смены, в крае нет.

«Во всех школах созданы условия для организации горячего питания школьников», – уведомили в Роспотребнадзоре.

В школах будет функционировать 1058 столовых, работающих на сырье, и 23 буфетов-раздаточных.

Ранее «Толк» сообщал о том, сколько стоит собрать ребенка в школу в Алтайском крае.

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