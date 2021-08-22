Горняк22: В Барнауле эвакуировали посетителей торгового центра «Алтай»
Эвакуация Фото: "Инцидент Барнаул"/"ВКонтакте"
На кадрах очевидцев видно, что люди массово покидают здание днем 21 августа, при этом, судя по всему, паники среди них нет
Посетителей торгового центра «Алтай» эвакуировали в Барнауле днем 21 августа. Об этом сообщает паблик «Инцидент Барнаул».
По словам очевидцев люди и персонал выходят из здания.
О причинах эвакуации пока ничего не известно.
В начале августа около 700 человек эвакуировали из барнаульского ТЦ «Пионер».