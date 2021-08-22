Горняк22: Прокурор Алтайского края проведет прием по списанию «путинских» выплат

Прокуратура Алтайского края Фото: epp.genproc.gov.ru

В ПФР уже заявили, что единовременная выплата семьям, имеющим детей, относится к виду дохода, на который не может быть обращено взыскание

Прокурор Алтайского края Антон Герман проведет прием граждан по вопросам списания в счет долгов социальных выплат. Об этом сообщает сайт ведомства.

Встреча состоится 24 августа с 10.00 до 12.00 по адресу улица Партизанская, 71. На ней также будут присутствовать представители Федеральной службы судебных приставов и ПФР.

Предварительную запись на прием ведут по телефону 8 (3852) 222-017, 222-145. По этим же номерам с 23 по 25 августа с 09.00 до 18.00 будет работать «Горячая линия» по этому вопросу.

Ранее барнаульцы начали жаловаться, что судебные приставы списывают со счетов «путинские выплаты» на детей. В ПФР уже назвали происходящее незаконным.

ТОЛК