Горняк22: Единственное «Колесо обозрения» вновь заработало в Барнауле

Колесо обозрения Фото: youtube.com

В разгар паркового сезона аттракцион закрыла прокуратура из-за нарушений в документах и нареканий к обустройству площадок

В Барнауле после вынужденного перерыва вновь заработало единственное в городе «Колесо обозрения». Об этом сообщила администрация парка «Арлекино» в соцсети «ВКонтакте».

«Рады сообщить, что с 21 августа аттракционы возобновляет свою работу», – говорится в сообщении.

Уточняется, что также заработали и закрытые прежде «Американские горки».

В начале июля стало известно, что суд запретил эксплуатацию «горок» и «колеса» в парке из-за выявленных нарушений.

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