Горняк22: Семь преступников сбежали из психдиспансера Бурятии
Колючая проволока Фото: pixabay.com
По данным СМИ, трое из беглецов были ранее осуждены по статье «кража», еще двое сели за причинение тяжкого вреда здоровью
В Бурятии из психоневрологического диспансера, где проходят лечение осужденные, сбежали семь человек. Информацию об этом на своей странице в Instagram подтвердил региональный минздрав.
Инцидент произошел в селе Новая Брянь Заиграевского района.
В учреждении беглецы проходили принудительное лечение – по данным СМИ, у них диагностировали психические болезни: умственную отсталость, шизофрению и расстройство личности.
При побеге пострадал санитар, ему оказали первую медицинскую помощь.
Власти просят местных жителей проявлять бдительность и не оставлять детей на улице одних. На место выехали отряды силовых структур.