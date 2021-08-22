Горняк22: Семь преступников сбежали из психдиспансера Бурятии

Колючая проволока Фото: pixabay.com

По данным СМИ, трое из беглецов были ранее осуждены по статье «кража», еще двое сели за причинение тяжкого вреда здоровью

В Бурятии из психоневрологического диспансера, где проходят лечение осужденные, сбежали семь человек. Информацию об этом на своей странице в Instagram подтвердил региональный минздрав.

Инцидент произошел в селе Новая Брянь Заиграевского района.

В учреждении беглецы проходили принудительное лечение – по данным СМИ, у них диагностировали психические болезни: умственную отсталость, шизофрению и расстройство личности.

При побеге пострадал санитар, ему оказали первую медицинскую помощь.

Власти просят местных жителей проявлять бдительность и не оставлять детей на улице одних. На место выехали отряды силовых структур.

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