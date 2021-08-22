Горняк22: Роспотребнадзор проверил производимые на Алтае хлеб и конфеты

Хлеб Фото: pixabay.com

Продукцию проверяли на соответствие гигиеническим нормативам по физико-химическим показателям, содержанию токсичных элементов и пестицидов

Роспотребнадзор обнародовал результаты проверки качества и безопасности производимых в Алтайском крае хлебобулочных и кондитерских изделий за шесть месяцев 2021 года. Данные обнародовала пресс-служба регионального управления ведомства.

«Продукции, контаминированной химическими загрязнителями, не выявлено. Наличие генно-модифицированных организмов в продукции алтайских производителей не установлено», – говорится в сообщении.

При этом удельный вес не соответствующих требованиям проб не превысил среднемноголетний уровень.

Всего с начала года РПН исследовал около тысячи проб хлебобулочных изделий и более двух тысяч проб кондитерских изделий.

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