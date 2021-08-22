Горняк22: Роспотребнадзор проверил производимые на Алтае хлеб и конфеты
Хлеб Фото: pixabay.com
Продукцию проверяли на соответствие гигиеническим нормативам по физико-химическим показателям, содержанию токсичных элементов и пестицидов
Роспотребнадзор обнародовал результаты проверки качества и безопасности производимых в Алтайском крае хлебобулочных и кондитерских изделий за шесть месяцев 2021 года. Данные обнародовала пресс-служба регионального управления ведомства.
«Продукции, контаминированной химическими загрязнителями, не выявлено. Наличие генно-модифицированных организмов в продукции алтайских производителей не установлено», – говорится в сообщении.
При этом удельный вес не соответствующих требованиям проб не превысил среднемноголетний уровень.
Всего с начала года РПН исследовал около тысячи проб хлебобулочных изделий и более двух тысяч проб кондитерских изделий.
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