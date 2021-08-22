Горняк22: В России разрешили ставить «Спутник Лайт» людям старше 60 лет

Вакцинация Фото: канал "Толк"

Препарат в первую очередь применяется для повторной вакцинации от коронавируса. Сейчас эта вакцина есть во всех российских регионах

Российский Минздрав разрешил применение вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник Лайт» у пожилых. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление главы ведомства Михаила Мурашко.

По словам министра, соответствующее решение приняли эксперты.

Мурашко отметил, что «Спутник Лайт» в первую очередь применяется для повторной вакцинации. Он добавил, что сейчас эта вакцина есть во всех регионах.

Ранее стало известно, что врачи рекомендовали прививаться от ковида школьникам с хроническими заболеваниями.

ТОЛК