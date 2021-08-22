Горняк22: Всех преступников, сбежавших из психдиспансера в Бурятии, задержали
Тюрьма Фото: pixabay.com
Беглецы воспользовались массовыми беспорядками, которые устроили другие пациенты — они выбрались из здания и перелезли через бетонный забор
В Бурятии задержали всех преступников, сбежавших из местного психдиспансера. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на правительство республики.
О побеге осужденных, которые проходили принудительное лечение в диспансере в селе Новая Брянь, стало известно утром 21 августа.
По данным правоохранительных органов, беглецы воспользовались массовыми беспорядками, которые устроили другие пациенты. Они выбрались из здания и перелезли через бетонный забор, незначительно ранив санитара. В столице Улан-Удэ и ряде районов Бурятии объявили план «Сирена».