Горняк22: От +3 до +26 градусов прогреется воздух в Алтайском крае 22 августа

Август. Лето. Погода Фото: fullhdwallpapers.ru

Прохладные выходные продолжаются, но уже с началом новой недели в регион вернётся потепление – по краю ожидается до 30 градусов тепла

Суточный температурный разбег в августе становится всё шире. Так, в ночь на 22 августа в Алтайском крае местами было ощутимо прохладно – всего до +3…+8 градусов. Днём воздух прогреется до +21…+26 градусов и будет без осадков. Ветер подует северо-восточный, 4-9 м/с, местами по югу порывы достигнут 14 м/с, передает Алтайский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В Барнауле в воскресенье днём столбики термометров покажут около +21…+23 градусов. В этот день преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный, 4-9 м/с.

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