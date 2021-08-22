Горняк22: «Оторвало ногу»: пешеход погиб в жестком ночном ДТП в центре Барнаула

Место ДТП Фото: instagram.com/barnaul.insta

По словам свидетелей, некоторое время до аварии пешеход ходил по проезжей части, не реагируя на проезжающие мимо автомобили

Мужчина-пешеход погиб в жестком ДТП в Барнауле. Шокирующие кадры с места происшествия появились в соцсетях.

Авария случилась в ночь на 22 августа напротив гипермаркета «Знак» на проспекте Строителей. Легковой автомобиль сбил человека.

Удар был такой силы, что у пешехода оторвало ногу, мужчина умер на месте происшествия.

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По словам очевидцев, до этого человек некоторое время ходил по проезжей части, не реагируя на проезжающие мимо автомобили. Не исключено, что он находился в состоянии опьянения.

«Часов в 10 я ехал по Строителей, мужик прямо посредине дороге сидел!»

«Проезжала там недавно. Зрелище не для слабонервных, пешеходу ногу оторвало»

«Проезжала мимо. Тело уже было накрыто. Ужас, до сих перед глазами», – пишут горожане.

Днем ранее в Барнауле байкер сбил женщину и ребенка на переходе.

ТОЛК