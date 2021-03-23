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Алтайский край

Горняк22: Врачи считают, что COVID-19 может вызвать сахарный диабет

Мар 23, 2021
ГОРНЯК22 24.03.2021

Более 350 врачей со всего мира считают, что COVID-19 может вызвать диабет 1-го и 2-го типа и даже новую его разновидность из-за нарушения метаболизма сахара. Обзор восьми исследований из разных стран показал, что болезнь выявили у 14,4% из 3711 госпитализированных.

Сахарный диабет – это группа эндокринных заболеваний, связанных с нарушением усвоения глюкозы и развивающихся из-за абсолютной или относительной недостаточности гормона инсулина. В результате начинается стойкое увеличение содержания глюкозы в крови и развивается сахарный диабет. Заболевание это хроническое, неизлечимое, сопровождается нарушением всех видов обмена веществ.

Основные признаки сахарного диабета:

  • Потеря жидкости (полиурия);
  • Неутолимая жажда (полидипсия);
  • Повышенное выделение мочи и наличие в ней ацетона;
  • Повышенный уровень содержания сахара в крови;
  • Постоянный неутолимый голод.

Какой бывает диабет?

  • с абсолютной инсулиновой недостаточностью (1-й тип);
  • с относительной инсулиновой недостаточностью (2-й тип).

Алтайская правда

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