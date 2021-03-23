Горняк22: 194 фирмы предлагают туры «с кэшбеком» в Алтайский край

28 отелей, санаториев и турбаз Алтайского края являются партнерами программы «туристического кэшбека», возобновленной правительством РФ с 18 марта. Об этом 22 марта на аппаратном совещании регионального кабмина рассказал начальник управления по развитию туризма и курортной деятельности Евгений Дешевых.

Для получения кэшбека продолжительность тура должна составлять не менее двух ночей, а услуга должна быть оплачена картой «Мир». Сумма возврата составляет 20% стоимости тура, но не может превышать 20 тысяч рублей. Глава управления отметил, что туры в Алтайский край предлагают 194 российских туроператора и 42 агрегатора услуг. Акция продлится до начала июля.

В Алтайском крае популярны туры в период цветения маральника, а также поездки на «Бирюзовую Катунь», Тавдинские пещеры и другие достопримечательности. Кроме того, спросом пользуется гастрономические туры и сплавы по Катуни.

Евгений Дешевых также указал, что в рекламе поездок на Алтай помогло и участие краевой делегации в международной туристической выставке MITT, проходившей 16–18 марта в Москве. Гостям выставки были продемонстрированы туры в юрточном кемпинге, возможности экотуризма в регионе, рыболовные и этнокультурные туры. Алтайские санатории рассказали о новых программах оздоровления, в том числе, для перенесших коронавирус.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поблагодарил представителей туротрасли за качественную организацию работы стенда.

Алтайская правда