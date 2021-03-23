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Алтайский край

Горняк22: Полицейские задержали барнаульца, который снимал деньги с чужой банковской карточки

Мар 23, 2021
ГОРНЯК22 24.03.2021

Барнаульский пенсионер, расплачиваясь за продукты, забыл на рынке кошелек с деньгами. Его рассеяностью воспользовался местный житель, который присвоил себе личное имущество и оперативно успел снять с карты более 3,5 тыс. рублей.

В пункт полиции Барнаула обратился 70-летний мужчина, который сообщил, что неизвестные похитили его кошелек с банковскими картами и 32 тыс. рублями.

Выяснилось, что пенсионер приобрел в киоске на рынке фрукты. Когда расплачивался, то положил кошелек на прилавок и забыл его. И только вернувшись домой, обнаружил пропажу.  А тут уже к нему стали приходить уведомления о списании денег в размере 3 600 рублей.

По подозрению в краже сотрудники уголовного розыска задержали 46-летнего местного жителя, который уже успел потратить часть суммы на собственные нужды.

По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Барнаул 

Алтайская правда

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