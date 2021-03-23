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Алтайский край

Горняк22: После столкновения на барнаульском перекрестке такси улетело в снежный сугроб

Мар 23, 2021
ГОРНЯК22 24.03.2021

20 марта в Барнауле не поделили перекресток два легковых автомобиля. От столкновения один из них просто «взлетел» и приземлился в ближайшую снежную кучу возле стелы «Ленинский район».

ДТП произошло на пересечении проспекта Ленина и улицы Космонавтов. На перекрестке неудачно встретились отечественная Волга и автомобиль такси.

Как сообщает паблик «Инцидент Барнаул», в результате аварии такси вылетело за пределы дороги и воткнулось в сугроб возле пешеходного перехода.  

О пострадавших не сообщается.

Фото: сообщество «Инцидент Барнаул»
 

Барнаул 

Алтайская правда

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