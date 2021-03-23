Горняк22: В Барнауле водитель, рискуя жизнью, остановил неуправляемый трамвай

Накануне в Барнауле на одном из центральных проспектов очевидцы заметили трамвай, который медленно катился по рельсам, а за ним бежали и пытались в него запрыгнуть водитель и кондуктор. В конце концов мужчине удалось, реально рискуя жизнь, заскочить в транспорт и остановить его.

19 марта один из участников сообщества «Инцидент Барнаул», который ехал по проспекту Красноармейскому, заметил, что движущийся параллельно ему трамвай догоняет женщина-кондуктор. Она пыталась в него заскочить на ходу, но не смогла, потом споткнулась и упала. А трамвай продолжил свое медленное и угрожающее движение.

Мужчина, который стал снимать этот инцидент на видео, предположил, что электротранспорт едет без водителя. Проехав вперед и заглянув в кабину, он в этом убедился.

После ситуация уже балансировала на грани трагедии. Неизвестно откуда появился уже мужчина, который также догонял трамвай. Скорее всего, это был водитель. В какой-то момент он смог зацепиться за поручни, но сорвался, практически попав под колеса трамвая, но успел как-то увернуться и вновь попытался забраться в бесконтрольный транспорт. К счастью, ему это удалось, и трамвай, наконец-то, притормозил.

«Я остановился, чтобы оказать ему помощь, но он из кабины показал, что все хорошо, и мы поехали дальше», — рассказал очевидец события.

Комментаторы отметили: «Хорошо, что обошлось без последствий, никто не погиб и не пострадал. Смотреть все это было жутко».

Барнаул

Алтайская правда