Горняк22: Рубцовчанин потерял миллион в ходе «секретной операции»

46-летний житель Рубцовска стал жертвой мошенников, доверивших ему «государственную тайну». Он взял в кредит 1,1 млн рублей и эти деньги перевел аферистам.

По данным полиции, на мобильный потерпевшего позвонил незнакомец, представившийся сотрудником службы безопасности банка. Рубцовчанину рассказали, будто на его имя кто-то пытается оформить большой кредит, и предложили опередить негодяев – самому оформить кредит и перевести деньги на «безопасные» счета.

Вслед за тем, ему начали звонить неизвестные, представлявшиеся сотрудниками правоохранительных органов. Они предложили потерпевшему поучаствовать в «секретной операции» и взять злоумышленников с поличным в момент совершения переводов. Рубцовчанину сообщили, что вся информация об операции закрыта грифом «государственная тайна» и разглашению не подлежит.

Мужчина согласился и приступил к выполнению полученных по телефону инструкций: через онлайн-сервис оформил на себя кредит, снял наличные и через банкомат совершил более 70 переводов на различные телефонные номера.

ГУ МВД по Алтайскому краю призывает граждан быть бдительными и не поддаваться на уловки мошенников.

Новости Рубцовска

Алтайская правда