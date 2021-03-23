Горняк22: Алтайские силовики задержали четверых подозреваемых в браконьерстве

Оперативники сразу из четырех районов Алтайского края при поддержке ОМОНа задержали четверых подозреваемых в браконьерстве. Дело находилось на личном контроле начальника регионального ГУ МВД, генерал-лейтенанта полиции Андрея Подоляна.

Предположительно, подозреваемые застрелили двух самцов и одну самку сибирской косули. Они задержаны в охотничьих угодьях в семи километрах от села Солонешное. На месте происшествия обнаружены и изъяты: туши косуль, окурки, следы обуви и колес, а также два ружья, патроны, четыре ножа, рации, фонари и верхняя одежда.

По предварительной информации полиции, с июня 2020 года по март 2021 года предполагаемые браконьеры более 20 раз незаконно отстреливали диких животных в Петропавловском, Солонешенском, Усть-Пристанском и Быстроистокском районах. Общая сумма ущерба оценивается в миллион рублей. У одного из подозреваемых при обыске нашли в холодильнике мясо дикого животного. Другой задержанный был ранее судим.

Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная охота, совершенная группой лиц по предварительному сговору с причинением особо крупного ущерба». Максимальное наказание – лишение свободы на срок до пяти лет.

Алтайская правда