Горняк22: Семью убитой и расчлененной в Тюмени школьницы назвали асоциальной

Смертность. Скорбь. Свечи Фото: pexels.com

19 августа тело ребенка, которого искали более полутора месяцев, нашли в двух километрах от дома. Оно было помещено в мусорные пакеты

Семья убитой в Тюмени девочки была неблагополучной и в поисках пропавшей девочки почти не принимала участия. Об этом телеканалу «Москва 24» рассказала волонтер.

«Отца посадили за убийство, мать сдала детей в детдом и уехала жить своей жизнью», – рассказала женщина.

Девочка – из многодетной семьи, где всего было четверо детей. Опекала их бабушка. После того как отец вышел из заключения в 2019 году, он забрал детей к себе, и те жили то у него, то у бабушки.

По словам волонтера, после того как пропала девочка, в ее поисках из родственников принимала участие только 19-летняя сестра.

«Она всегда была на связи. Отца и бабушку я ни разу нигде не видела. Лично мне за все время удалось увидеть трезвыми бабушку с папой раза два», – говорит женщина.

Она также добавила, что в день, когда нашли тело ребенка и пришли домой к отцу, то его пришлось будить.

«Он был с бодуна и ничего не знал», – рассказала волонтер.

Напомним, 19 августа недалеко от автозаправки, на берегу озера Оброчное, нашли тело пропавшей школьницы. Оно было расчленено и упаковано в синие мусорные пакеты.

У дома, где жила погибшая девочка, люди устроили стихийный мемориал, они установили там фото ребенка, несут цветы и игрушки.

ТОЛК