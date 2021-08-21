Горняк22: В России резко выросла в цене похоронная продукция

Ангел. Памятник. Кладбище Фото: Enrique Meseguer с сайта Pixabay

Из-за подорожания древесины и металла цены на гробы и оградки взлетели в среднем на 30–60%. При этом улучшения ситуации эксперты не прогнозируют

В России в августе значительно выросла в цене ритуальная атрибутика. В первую очередь заметно подорожали гробы и металлические оградки, сообщает «Коммерсантъ».

Причиной для резкого роста цен на похоронную продукцию стало подорожание дерева и металла. По оценкам экспертов, рост стоимости составил около 30–60%. При этом металлические оградки подорожали примерно в 2,5 раза. Заметно также увеличение цен на кресты и памятники.

Участники рынка ритуальных услуг уже отмечают, что из-за роста цен на похоронную атрибутику россияне вынуждены все чаще выбирать недорогие альтернативные варианты. Например, гробы из картонного материала или ЛДСП.

Между тем эксперты отмечают, что произошедшее сейчас подорожание, вероятнее всего, не последнее.

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