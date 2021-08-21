Горняк22: Отчисленного из вуза 19-летнего студента нашли мертвым в Новосибирске

Погибший студент из НСО Фото: vk.com/lizaalert_novosib

Почти год о молодом человеке ничего не было известно, он пропал без вести в сентябре 2020 года. В последний раз юношу видели на мосту через Обь

20 августа стало известно о смерти 19-летнего жителя Новосибирской области. С 21 сентября 2020 года молодой человек числился как без вести пропавший, сообщает региональный поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт».

В начале осени прошлого года студента отчислили из университета. После этого молодой человек оставил дома прощальную записку, мобильный телефон и исчез, сообщает «НГС».

В записке бывший студент якобы написал, что не достоин жизни, так как забросил учебу в университете и допустил, что его в итоге отчислили из вуза.

В тот же день кадры с камеры уличного видеонаблюдения зафиксировали, что парень находился на мосту через реку Обь на Северном объезде. Затем он перемахнул через перила и спрыгнул в воду. Очевидцы утверждают, что потом молодой человек поплыл к берегу, но доплыл ли он до него, они не увидели. С тех пор о нем 11 месяцев ничего не было известно, несмотря на то, что велись активные поиски на лодках, квадроцикле и пешим ходом.

О том, где и при каких обстоятельствах нашли тело погибшего, не уточняется.

ТОЛК