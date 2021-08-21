Горняк22: Алтайский край оказался в числе аутсайдеров в Сибири по числу привитых от COVID

Вакцина "Спутник V" Фото: Сергей Кулыгин, "Бийский рабочий"

За две недели до начала осеннего сезона хотя бы одной дозой вакцины от коронавируса привиты 40,5 млн россиян, полностью – 32,9 млн человек

Алтайский край оказался в аутсайдерах среди сибирских регионов по доле привитого от коронавируса населения, сообщает РБК. Так, в крае, по данным на 19 августа, обе прививки поставили около 15–20% граждан. Такие же показатели зафиксированы в Иркутской области и Красноярском крае. В остальных субъектах округа ситуация намного лучше.

Абсолютным лидером списка оказалась Бурятия, где вакцинировались от 25 до 30% населения. В Новосибирской области и Республике Алтай доля привитых составила 20–25% населения.

Что касается России, то первое и второе место по количеству полностью привитого населения заняли Белгородская область (привиты 38,16% от населения) и Чукотка (37,66% от населения).

Дагестан числится в конце списка – там первую прививку сделали только 10,41% населения, вторую – 7%.

Ранее сообщалось, что алтайских подростков начнут прививать от коронавируса уже зимой.

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