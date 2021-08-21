Горняк22: Посетительница аквапарка в Новосибирске получила серьезную травму

Аквапарк. Горки Фото: pixabay.com

Очевидцы происшествия пожаловались, что скорая помощь очень долго ехала, а в самом развлекательном заведении даже не было средств для оказания первой помощи

В Новосибирске 18 августа в аквапарке на улице Республиканской серьезно пострадала одна из посетительниц. 31-летняя женщина скатилась с горки и при этом зацепилась ногой за железный штырь, торчавший в конструкции, разодрав голень ноги до кости. Об этом сообщает пресс-служба регионального следкома.

Позже очевидцы рассказали в соцсетях, что сотрудники аквапарка вызвали скорую помощь, которая долго ехала, и помощь пострадавшей женщине пришлось оказывать другим посетителям. Среди них оказались медработник и сотрудник МЧС.

Они утверждают, что им самим пришлось ехать в аптеку, так как в аквапарке не оказалось жгутов, шины и прочих препаратов для оказания первой помощи. Затем приехавшая скорая забрала пациентку в больницу.

По словам медиков, женщине повезло, что железный штырь не повредил артерии на ноге, однако рана оказалась глубокой и серьезной.

Следователи организовали доследственную проверку по факту произошедшего.

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