Горняк22: Основатели электронного справочника «2ГИС» развелись на Алтае

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Один из основателей популярного справочника, Александр Сысоев, в рейтинге миллионеров России уже обогнал Михаила Прохорова и Романа Абрамовича

13 августа мировой суд Чемальского района Республики Алтай расторг брак между основателями новосибирского электронного справочника «2ГИС» Александром и Мариной Сысоевыми, сообщает «Тайга.инфо».

Иск о расторжении брака в суд подала Марина Сысоева. В нем она указала, что супруги давно не живут вместе, семейные отношения прекращены несколько лет назад и они не ведут совместного хозяйства, а потому женщина просит расторгнуть брак официально.

Судья расторг брак между Сысоевыми. Вопрос о разделе совместно нажитого имущества будет разрешен позже.

Напомним, что Сбербанк получит 75% акций «2ГИС». Сервис оценивается в 14,3 млрд рублей, и сейчас он входит в десятку самых дорогих компаний Рунета.

В настоящее время развивать компанию Сысоеву помогают его сын и брат. Супругу он также всегда называл главным вдохновителем в их общем деле.

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