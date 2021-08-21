Горняк22: Главного ветврача в алтайском районе заподозрили во взяточничестве

Взятка. Фото: Фото: pixabay.com

Предположительно, ветеринар получил взятку за выдачу и оформление санитарных документов о допуске мясной продукции к продаже

Следователи возбудили уголовное дело в отношении главного ветеринарного врача Хабарского района, которого подозревают в получении взятки, сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

По версии следствия, осенью 2018 года главный ветврач района получил взятку в размере 79 тысяч рублей от предпринимателя, который занимается скупкой и продажей мяса. Деньги он заплатил, чтобы избежать ветеринарной проверки.

Сейчас следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что следователи завершили расследование дела в отношении бывшего главного ветеринарного врача управления ветеринарии в Хабарском районе, которого обвиняют в получении взятки.

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