Горняк22: В Барнауле построят ФОК рядом со стадионом «Лабиринт»

Стадион. Стройка Фото: пресс-центр администрации Барнаула

Разработку котлована произвели на 80%, строители устанавливают металлокаркасы под фундаменты стаканного типа с их последующим бетонированием

В Барнауле рядом со зданием стадиона «Лабиринт» (улица Юрина, 197) продолжили строительство нового физкультурно-оздоровительного комплекса, сообщает пресс-центр администрации города. Проектом занялась компания «НовосибирскМонтажНаладка».

На эти цели выделят 146,2 млн рублей, из них 125 млн – средства из федерального бюджета.

Площадь будущего ФОКа составит 2104 квадратных метра. К концу сентября фундамент будет полностью готов. Новый спортивный объект обещают сдать в эксплуатацию в сентябре 2022 года.

Ранее в Барнауле определили площадки для строительства двух новых физкультурно-оздоровительных комплексов.

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