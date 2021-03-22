Горняк22: Двое взрослых и ребенок надышались дымом в горящем доме в Бийске

В воскресенье, 21 марта, в Бийске произошел пожар, в котором пострадали люди – двое взрослых и ребенок надышались дымом. К счастью, все живы.

Как рассказали в региональном управлении МЧС, сообщение о происшествии поступило в 6:18. Огненная стихия бушевала в частном деревянном доме по Свердловскому переулку. Приехали 16 человек личного состава, 4 единицы техники. К тому моменту пламя «расползлось» по крыше и «пришло» на веранду.

Из дома не могла выбраться женщина – она находилась в комнате, отрезанной огнем. Спасатели вывели её на свежий воздух. Мужчина и восьмилетний ребенок сумели покинуть опасную зону через окно. Все трое успели надышаться дымом, им понадобилась помощь врачей.

На ликвидацию происшествия пожарным понадобилось около 20 минут. Площадь возгорания составила около 50 кв. м. Причина произошедшего пока неизвестна.

Фото: ГУ МЧС по Алтайскому краю

Пожар | Новости Бийска

Алтайская правда