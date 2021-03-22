Горняк22: Алтайская аферистка продала девушке из Курска несуществующих енотов

Молодая жительница Алтайского края стала фигуранткой уголовного дела о мошенничестве. По данным следствия, она продавала несуществующих енотов по приличной цене.

22-летняя аферистка публиковала в интернете объявления о продаже енотов по 7 тыс. рублей за одного. Подписывалась вымышленным именем, а для связи оставляла телефон подруги. Последняя, кстати, не знала, что затевается преступление, сообщает управление на транспорте МВД по Центральному федеральному округу.

Однажды такое объявление увидела 20-летняя девушка из Курса. Она давно мечтала завести енота и вот решила купить. «Владелица» зверьков отправила ей номер банковского счета всё той же подруги, на него покупательница перевела 22 тыс. рублей. За эти деньги девушка рассчитывала получить двух енотов, сумку-переноску и корм для них. Также в стоимость входила транспортировка поездом.

Жительнице Курса было велено в назначенный день прийти на вокзал и забрать животных с поезда, который шел из Санкт-Петербурга. Она так и сделала, но питомцев ей никто не прислал. Поняв, что ее обманули, девушка пришла в местный отдел МВД на транспорте и написала заявление.

Следователи уверяют: найдены железные доказательства того, что аферистка – из Алтайского края. Личность мошенницы установили, возбуждено уголовное дело.

Алтайская правда