Горняк22: Соцсеть: двоих пассажиров зажало в авто в результате массового ДТП в Барнауле

Очевидцы сообщают, что 21 марта в Барнауле произошло ДТП с пострадавшими. Официальных данных об этом пока нет.

Как рассказали подписчики сообщества «Инцидент Барнаул», авария случилась на ул. Сергея Ускова, в районе дома №42. Один автомобиль неожиданно влетел на парковку и устроил массовое ДТП.

В больницу увезли двух пассажиров «прилетевшего» авто. По словам очевидцев, они были зажаты в автомобиле – их доставали сотрудники МЧС. Всего, по неподтвержденной информации, в машине было четыре человека: трое мужчин и женщина.

Фото: «Инцидент Барнаул»

Барнаул | ДТП

Алтайская правда