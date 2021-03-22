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Алтайский край

Горняк22: Соцсеть: двоих пассажиров зажало в авто в результате массового ДТП в Барнауле

Мар 22, 2021
ГОРНЯК22 22.03.2021

Очевидцы сообщают, что 21 марта в Барнауле произошло ДТП с пострадавшими. Официальных данных об этом пока нет.

Как рассказали подписчики сообщества «Инцидент Барнаул», авария случилась на ул. Сергея Ускова, в районе дома №42. Один автомобиль неожиданно влетел на парковку и устроил массовое ДТП.

В больницу увезли двух пассажиров «прилетевшего» авто. По словам очевидцев, они были зажаты в автомобиле – их доставали сотрудники МЧС. Всего, по неподтвержденной информации, в машине было четыре человека: трое мужчин и женщина.

Фото: «Инцидент Барнаул»

Барнаул | ДТП 

Алтайская правда

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