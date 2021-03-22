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Алтайский край

Горняк22: Mercedes в Барнауле въехал в четыре машины. Пострадали двое

Мар 22, 2021
ГОРНЯК22 22.03.2021

В ГИБДД рассказали подробности массового ДТП, произошедшего 21 марта на ул. Ускова в Барнауле. В нем пострадали два человека, еще двоих доставили в отдел полиции для выяснения обстоятельств.

Авария случилась в 13 часов, в районе дома №41. По данным ГИБДД, водитель на Mercedes Benz Е200 въехал на парковку, где столкнулся с четырьмя другими авто: Nissan Pathfinder, Hyundai Solaris, Honda Accord и ВАЗ-2110.

В результате двоих мужчин – пассажиров Mercedes – доставили в медучреждение. Еще двоих – парня и девушку – привезли в отдел полиции для выяснения обстоятельств. Сотрудники ГИБДД пытаются установить личность водителя Mercedes.

Барнаул | ДТП 

Алтайская правда

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