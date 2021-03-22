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Алтайский край

Горняк22: Появились видео и новые подробности массовой аварии в Барнауле

Мар 22, 2021
ГОРНЯК22 22.03.2021

В аварийном комиссариате представили свою версию произошедшего на ул. Ускова в Барнауле ДТП. По данным этой организации, 21 марта столкнулись 6 машин.

Участники происшествия утверждают, что Mercedes двигался по ул. Ускова от Власихинской в сторону Балтийской. В районе дома №40 водитель не справился с управлением и допустил наезд на припаркованные машины.

Первый удар пришелся на Nissan, который отбросило на Hyundai Solaris. В этот момент «Мерс» развернуло на 180 градусов и откинуло на ГАЗ, затем на Honda Torneo, и следом на ВАЗ-2110.

Ранее в ГИБДД сообщали, что в ДТП участвовали 5 автомобилей, также информировали о двух пострадавших. У аваркома другие данные: 6 авто и трое госпитализированных. Информация уточняется.

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Публикация от АВАРКОМ АЛТАЙ❗️БАРНАУЛ ДТП❗️ (@avarkom.altay)

 

Барнаул | ДТП 

Алтайская правда

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