Горняк22: 19 раз ударил топором свою сожительницу житель алтайского села

Завершено расследование уголовного дела в отношении 57-летнего жителя Табунского района. В ходе ссоры он набросился с топором на свою сожительницу и убил ее, нанеся около двух десятков ударов.

В декабре прошлого года в одном из сел Табунского района между пьяными сожителями произошла ссора. В ходе выяснения отношений мужчина нанес гражданской супруге не менее 19 ударов топором в область жизненно-важных органов. От полученных травм 56-летняя женщина скончалась на месте происшествия.

Обвиняемый полностью признал свою вину. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, информирует Следком по Алтайскому краю.

Табунский район

Алтайская правда