Горняк22: На Алтае задержали браконьеров за незаконный отстрел более 20 диких животных

Сотрудники полиции при силовой поддержкой ОМОН Росгвардии задержали в охотничьих угодьях рядом селом Солонешное четырех местных жителей. Они незаконно отстреляли трех сибирских косуль.
У браконьеров изъяли три туши косули, два ружья, патроны, ножи, рации, фонари и другое. У одного из подозреваемых дома в холодильнике обнаружено мясо дикого животного. Проводится его экспертиза.
Как сообщает МВД Медиа, мужчины с июня 2020 по март 2021 незаконно охотились на территории Петропавловского, Солонешенского, Усть-Пристанского и Быстроистокского районов. Браконьеры добыли за это время более 20 диких животных. Сумма ущерба, по предварительной информации, составила почти один миллион рублей.
Подозреваемые задержаны. Против них возбуждено уголовное дело.
Солонешенский район