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Алтайский край

Горняк22: На Алтае задержали браконьеров за незаконный отстрел более 20 диких животных

Мар 21, 2021
ГОРНЯК22 22.03.2021

Сотрудники полиции при силовой поддержкой ОМОН Росгвардии задержали в охотничьих угодьях рядом селом Солонешное четырех местных жителей. Они незаконно отстреляли трех сибирских косуль.

У браконьеров изъяли три туши косули, два ружья, патроны, ножи, рации, фонари и другое. У одного из подозреваемых дома в холодильнике обнаружено мясо дикого животного. Проводится его экспертиза.

Как сообщает МВД Медиа, мужчины с июня 2020 по март 2021 незаконно охотились на территории Петропавловского, Солонешенского, Усть-Пристанского и Быстроистокского районов. Браконьеры добыли за это время более 20 диких животных. Сумма ущерба, по предварительной информации, составила почти один миллион рублей.

Подозреваемые задержаны. Против них возбуждено уголовное дело.

Солонешенский район 

Алтайская правда

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ГОРНЯК22

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