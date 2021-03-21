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Алтайский край

Горняк22: Наезд и опрокидывание. Пенсионерка из алтайского села дважды за день попала в ДТП

Мар 21, 2021
ГОРНЯК22 22.03.2021

Жительница села Сросты Егорьевского района дважды за день попала в ДТП. Сначала ее сбил автомобиль, а затем вместе с пострадавшей перевернулась машина скорой помощь.

65-летняя женщина переходила, в принципе, безопасную сельскую улицу. Навстречу ей двигался автомобиль ВАЗ-2115.  В какой-то момент что-то пошло не так, и машину стало заносить. В результате произошел наезд на пешехода. Женщина получила травму, поэтому на место происшествия была вызвана бригада скорой помощи.

Как сообщает паблик «Инцидент Рубцовск», вместе с пострадавшей автомобиль отправился в сторону городской больницы. Но что-то опять пошло не так. Не проехав и полутора километров, водитель скорой помощи не справился с управлением и автомобиль опрокинулся.

В настоящий момент пострадавшая женщина находится в медучреждении.

Фото: сообщество «Инцидент Рубцовск»

Егорьевский район 

Алтайская правда

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