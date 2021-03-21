Горняк22: В Белокурихе росгвардейцы задержали пьяного дебошира-отдыхающего

В Белокурихе экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал агрессивного постояльца санатория. Он был пьяным, нецензурно ругался и избил сотрудника оздоровительного учреждения.

Ночью на пульт вневедомственной охраны поступил сигнал из городского санатория. На объект незамедлительно прибыла группа задержания Росгвардии, сообщает пресс-служба ведомства. Оказалось, что посетитель, житель Кемеровской области, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вел себя агрессивно, ругался нецензурной бранью, мешал отдыхающим. А после замечания сотрудника санатория избил его.

Стражи правопорядка задержали дебошира и передали сотрудникам полиции.

Новости Белокурихи

Алтайская правда