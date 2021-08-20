Горняк22: Детей, пострадавших в аварии с главой отдела ГИБДД, выписали из больницы

Скорая помощь Фото: Виталий Барабаш

Родители девочек погибли в смертельном ДТП на алтайской трассе. Теперь будет решаться судьба детей, с кем они будут проживать

В алтайском минздраве заявили, что двух девочек девяти и 16 лет, пострадавших в аварии с участием главы отдела ГИБДД, выписали из больницы, сообщает «РЕН ТВ».

По данным ведомства, состояние девочек оценивается как удовлетворительное, в стационарном лечении они не нуждаются.

В аварии дети потеряли родителей. С кем они теперь будут проживать, не уточняется.

Семья приехала в гости из Ставропольского края и в день ДТП ехала в барнаульский аэропорт, чтобы улететь домой.

Смертельное ДТП произошло поздно ночью 18 августа на федеральной трассе между селами Поспелиха и Шипуново. По предварительным данным, 43-летний водитель Hyundai Creta – начальник отдела ГИБДД по Михайловскому району – не справился с управлением и допустил столкновение со стоящим на обочине грузовиком MAN с полуприцепом. Он вез родственников супруги в Барнаул – сотрудников ФСБ из Ставропольского края с двумя детьми.

В результате аварии на месте погибли два пассажира легкового авто, а водителя и двух девочек-пассажиров в возрасте девяти и 16 лет (дети погибших) госпитализировали.

ТОЛК